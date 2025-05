Concert « 2 Trompettes et orgue » – Tauriac-de-Camarès, 18 mai 2025 07:00, Tauriac-de-Camarès.

Aveyron

Concert « Deux trompettes et orgue » avec Nicolas Planchon, Dominique Bougard aux trompettes et Christopher Hainsworth à l’orgue qui proposeront des œuvres de Bach, Haendel, Mendelssohn

A 16h en l’église .

Tauriac-de-Camarès 12360 Aveyron Occitanie rmtc@sfr.fr

English :

Concert « Two trumpets and organ » with Nicolas Planchon, Dominique Bougard on trumpets and Christopher Hainsworth on organ, featuring works by Bach, Handel and Mendelssohn

German :

Konzert « Zwei Trompeten und Orgel » mit Nicolas Planchon, Dominique Bougard an den Trompeten und Christopher Hainsworth an der Orgel mit Werken von Bach, Händel und Mendelssohn

Italiano :

Concerto « Due trombe e organo » con Nicolas Planchon, Dominique Bougard alle trombe e Christopher Hainsworth all’organo, che eseguono opere di Bach, Handel e Mendelssohn

Espanol :

Concierto « Dos trompetas y órgano » con Nicolas Planchon, Dominique Bougard a las trompetas y Christopher Hainsworth al órgano, interpretando obras de Bach, Haendel y Mendelssohn

