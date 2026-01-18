Concert 20 ans Alternative Rouergate ZI les Gravasses Villefranche-de-Rouergue

Concert 20 ans Alternative Rouergate

ZI les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Pour fêter ses 20 ans l’Alternative Rouergate propose des stands, des concerts, deux scènes, un bar, un restaurant et des surprises !!

Au programme

. Clochettes

. Le Cœur des Garçons

. Arome Subtil

. TSF

. Basse Fidelité

. Magasin de Guitares

. Sarah Ouach

. Motocult

. ERTT

. Shitty Shed .

ZI les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

English :

To celebrate its 20th anniversary, the Alternative Rouergate is offering stalls, concerts, two stages, a bar, a restaurant and surprises!

