Concert 20 ans Alternative Rouergate ZI les Gravasses Villefranche-de-Rouergue

Concert 20 ans Alternative Rouergate

Concert 20 ans Alternative Rouergate ZI les Gravasses Villefranche-de-Rouergue samedi 31 janvier 2026.

Concert 20 ans Alternative Rouergate

ZI les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

Pour fêter ses 20 ans l’Alternative Rouergate propose des stands, des concerts, deux scènes, un bar, un restaurant et des surprises !!
Au programme
. Clochettes
. Le Cœur des Garçons
. Arome Subtil
. TSF
. Basse Fidelité
. Magasin de Guitares
. Sarah Ouach
. Motocult
. ERTT
. Shitty Shed   .

ZI les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 90 73 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate its 20th anniversary, the Alternative Rouergate is offering stalls, concerts, two stages, a bar, a restaurant and surprises!

L’événement Concert 20 ans Alternative Rouergate Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)