Concert 20 ans Alternative Rouergate ZI les Gravasses Villefranche-de-Rouergue

Pour fêter ses 20 ans l’Alternative Rouergate propose des stands, des concerts, deux scènes, un bar, un restaurant et des surprises !!
Au programme
. Clochettes
. Le Cœur des Garçons
. Arome Subtil
. TSF
. Basse Fidelité
. Magasin de Guitares
. Sarah Ouach
. Motocult
. ERTT
. Shitty Shed .
ZI les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 90 73 09
English :
To celebrate its 20th anniversary, the Alternative Rouergate is offering stalls, concerts, two stages, a bar, a restaurant and surprises!
L’événement Concert 20 ans Alternative Rouergate Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)