Concert 200 choristes DVORAK Stabat Mater

Eglise Saint Liboire 157 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28 2026-03-29

LE CHŒUR DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE VOUS PRÉSENTE son prochain concert

Le mystère est levé…

L’œuvre que chanteront nos quatre chœurs lyriques manceaux est l’un des joyaux les plus émouvants du répertoire sacré

Le Stabat Mater d’Antonín Dvořák.

Une prière poignante devenue symphonie de lumière, où la douleur d’une mère se métamorphose en espérance universelle.

Pour la première fois en Sarthe, plus de 200 chanteurs s’uniront pour faire vibrer cette œuvre monumentale, accompagnés d’un orchestre et de solistes.

Une rencontre exceptionnelle entre puissance vocale, émotion partagée et beauté spirituelle.

Découvrez très prochainement qui était Antonín Dvořák.

Ce projet, réalisé en partenariat avec la Ville du Mans et la Fondation du Patrimoine, permettra notamment de collecter des dons en faveur de la restauration de l’église du Pré actuellement en cours.

Billetterie disponible à partir du 8 décembre. .

