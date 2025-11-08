Concert 25ème anniversaire Châteauroux

Concert 25ème anniversaire

La chorale l’Air de rien fête ses 25 ans ! Ne manquez surtout pas cet ÉVÈNEMENT !

Pour l’occasion, nous avons invité 2 autres chorales l’Air de rien, de Vendée et de Charente, ainsi que 3 autres choeurs de Velles, Etrechet et Châteauroux métropole, soit plus de 160 choristes pour votre plaisir !

Buvette et restauration sur place. .

English :

The l’Air de rien choir celebrates its 25th anniversary! Don’t miss this EVENT!

German :

Der Chor l’Air de rien feiert sein 25-jähriges Bestehen! Verpassen Sie dieses EVENT auf keinen Fall!

Italiano :

Il coro l’Air de rien festeggia il suo 25° anniversario! Non perdetevi questo EVENTO!

Espanol :

¡El coro l’Air de rien celebra su 25 aniversario! ¡No se pierda este EVENTO!

