Concert 25ème anniversaire Le Poinçonnet
Concert 25ème anniversaire Le Poinçonnet dimanche 9 novembre 2025.
Concert 25ème anniversaire
18 Avenue de la Forêt Le Poinçonnet Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
La chorale l’Air de rien fête ses 25 ans ! Ne manquez surtout pas cet ÉVÈNEMENT !
Pour l’occasion, nous avons invité 2 autres chorales l’Air de rien, de Vendée et de Charente, ainsi que 3 autres choeurs de Velles, Etrechet et Châteauroux métropole, soit plus de 160 choristes pour votre plaisir !
Buvette et restauration sur place. .
18 Avenue de la Forêt Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire
English :
The l’Air de rien choir celebrates its 25th anniversary! Don’t miss this EVENT!
German :
Der Chor l’Air de rien feiert sein 25-jähriges Bestehen! Verpassen Sie dieses EVENT auf keinen Fall!
Italiano :
Il coro l’Air de rien festeggia il suo 25° anniversario! Non perdetevi questo EVENTO!
Espanol :
¡El coro l’Air de rien celebra su 25 aniversario! ¡No se pierda este EVENTO!
L’événement Concert 25ème anniversaire Le Poinçonnet a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Châteauroux Berry Tourisme