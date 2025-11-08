Concert 27e Festival d’automne en Creuse de Jazz à La Sout Duo Airelle Besson Lionel Suarez Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Théâtre Jean Lurçat Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Duo Airelle Besson Lionel Suarez

La trompettiste Airelle Besson et l’accordéoniste Lionel Suarez proposent un magnifique dialogue musical.

Airelle Besson, trompettiste de jazz multi-primée, illumine les scènes européennes depuis 2015 à la tête de plusieurs projets.

Dans un parcours impressionnant, Lionel Suarez est devenu l’accordéoniste incontournable qui a réhabilité son instrument classique en interface féconde pour toutes les musiques.

Ils ont accompagné ensemble les chanteurs Claude Nougaro et Hugh Coltman, l’inclassable groupe britannique Metronomy et les plus grands jazzmen, tout en se retrouvant régulièrement au sein du Quarteto Gardel, aux côtés du violoncelliste Vincent Ségal et du percussionniste Minino Garay.

Avec Airelle Besson (trompette), Lionel Suarez (accordéon).

En coréalisation avec la Scène Nationale d’Aubusson. En partenariat avec la Commune d’Aubusson. .

Théâtre Jean Lurçat Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine memcmf23@orange.fr

