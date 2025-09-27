Concert 2Chef-Menteur Folk Blues Café de la Forge Guillac
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
20:30:00
Les 2Chef-Menteur, c’est la rencontre explosive de Stéphane Dambry (guitare, chant) et Pascal Bertou (harmonica). Ensemble, ils font revivre les racines du country blues, du ragtime et de l’old-time avec un répertoire riche et authentique.
Préparez-vous pour un véritable voyage musical, des rives du Mississippi à la Louisiane ! Dès 20h30. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
