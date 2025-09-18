Concert 2th + Juste Shani+ A$ile au Camji à Niort Niort

Concert 2th + Juste Shani+ A$ile au Camji à Niort

3 Rue de l’Ancien Musée Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 15 EUR

Tarif réduit

2025-09-18

La singularité musicale de 2TH réside dans sa fusion de la house et du rap, et dans ses collaborations avec des artistes tels que Møme et Bel Air.

Artiste indépendante et véritable girl boss, JUSTE SHANI est une rappeuse avec la sensibilité d’une rêveuse et la mentalité d’une gagnante. Ses morceaux allient messages forts et bangers efficaces, toujours portés par une plume finement travaillée, la menant jusqu’aux grandes scènes de l’Olympia, les Solidays, Lollapalooza, les Ardentes… .

3 Rue de l’Ancien Musée Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 17 50 45

