Concert 3 chorales le bourg Saint-Quentin-de-Caplong

Concert 3 chorales

le bourg Église de Saint Quentin de Caplong Saint-Quentin-de-Caplong Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Concert des chorales Art Chor, Tahlers Cant d’Oc et Choralève

suivi d’un pot de l’amitié .

le bourg Église de Saint Quentin de Caplong Saint-Quentin-de-Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 70 86 les3fenetres@gmail.com

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English : Concert 3 chorales

L’événement Concert 3 chorales Saint-Quentin-de-Caplong a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays Foyen