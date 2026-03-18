Concert 3 chorales le bourg Saint-Quentin-de-Caplong
Concert 3 chorales le bourg Saint-Quentin-de-Caplong dimanche 29 mars 2026.
Concert 3 chorales
le bourg Église de Saint Quentin de Caplong Saint-Quentin-de-Caplong Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Concert des chorales Art Chor, Tahlers Cant d’Oc et Choralève
suivi d’un pot de l’amitié .
le bourg Église de Saint Quentin de Caplong Saint-Quentin-de-Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 70 86 les3fenetres@gmail.com
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English : Concert 3 chorales
L’événement Concert 3 chorales Saint-Quentin-de-Caplong a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays Foyen