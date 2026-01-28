Concert #3 | Femmes pianistes, compositrices et pédagogues du 18e siècle à nos jours Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 16:00 –

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation Tout public

Hélène de Montgeroult, Louise Farrenc, Marie Jaëll, Florence Price, Amy Beach… Ces artistes ont marqué leur époque et l’histoire de la musique mais restent encore peu connues du grand public. Découvrez-les le temps d’un concert proposé par les classes de piano, de musique de chambre, de chant et de parcours voix.Avec les élèves pianistes du Conservatoire de Nantes et la Maison des Arts de Saint-Herblain. Concert intégré au temps fort «Les inspirantes : lumière sur les femmes artistes», réalisé en partenariat avec la Direction de l’Égalité de Nantes Métropole dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du #8mars 2026.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00



