Concert 3 for Swing Auditorium du Conservatoire Guéret

Concert 3 for Swing

Auditorium du Conservatoire 1 Bis Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

3 FOR SWING a été formé avec le projet de faire revivre la formule du légendaire trio de Nat King Cole.

Immense pianiste et chanteur, emblématique du jazz de l’époque Swing, Nat King Cole a été l’initiateur du trio à cordes (Piano-Guitare-Contrebasse) formule qu’allaient reprendre Ray Charles, Oscar Peterson ou Ahmad Jamal.

Pour rendre hommage à un tel musicien, il fallait rassembler trois fortes personnalités dont un chanteur à la voix d’or.

C’est la grande réussite de 3 FOR SWING, sans imitation ni plagiat, le trio formé de Jacques Schneck (Piano), Christophe Davot (Guitare, Chant), Laurent Vanhée (contrebasse) propose un nouveau répertoire en se saisissant du modèle pour en restituer le swing, la musicalité, avec une fraîcheur et une énergie exceptionnelles.

Concert proposé et organisé par Musique(s) en Marche en partenariat avec le Conservatoire départemental .

Auditorium du Conservatoire 1 Bis Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94 memcmf23@orange.fr

English : Concert 3 for Swing

German : Concert 3 for Swing

Italiano :

Espanol : Concert 3 for Swing

L’événement Concert 3 for Swing Guéret a été mis à jour le 2025-11-15 par OT Grand Guéret