Concert 30 ans de la chorale du Conservatoire Place Eric Croux Pélissanne
Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h30. Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Ce concert sera l’occasion de célébrer les 30 ans de la chorale du Conservatoire de Pélissanne !
Un concert exceptionnel qui prendra place sous la nef de l’église Saint-Maurice. .
Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 10 89 ecole.musique@ville-pelissanne.fr
English :
This concert will be an opportunity to celebrate the 30th anniversary of the Pélissanne Conservatory choir!
