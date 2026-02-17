CONCERT 30° CELTIUS & FINISSAGE DE L’EXPO LUX SALINA SALINE ROYALE Arc-et-Senans

CONCERT 30° CELTIUS & FINISSAGE DE L’EXPO LUX SALINA

SALINE ROYALE Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Assistez au finissage de l’exposition Lux Salina la caravane des gens, jeudi 12 mars 2026, à la Saline Royale !

18h00 Finissage de l’exposition Lux Salina entrée libre.

L’équipe de la Saline royale et le créateur du spectacle Lux Salina, Dominique Landucci, vous invitent à un finissage de l’exposition de photographies Lux Salina pour revivre une dernière fois ce spectacle mythique qui a rythmé les étés de la Saline royale.

En compagnie des nombreux bénévoles, retrouvez l’émotion d’instants partagés ou découvrez cette belle et joyeuse équipée au cœur de la Saline.

19h00 Concert de 30° CELTIUS avec Dominique LANDUCCI sur réservation.

Le groupe 30°CELTIUS, créé depuis 1997, est composé de cinq musiciens acoustiques Philippe TALLIS violon, Laurent DROUIN guitare, basse, chant, harmonica, Martine KESSLER, flûtes, tin whistle, bodhran, percussions, Pierre DROUIN guitare, chant, harmonica et Dominique LANDUCCI violon et accordéon.

Le groupe reprend des mélodies traditionnelles, la plupart celtiques, et crée des arrangements adaptés à ces instruments. Les 4 instruments à cordes violons et guitares emmenés par la flûte qui traverse les mélodies donnent à ces musiques un charme insolite qui donne envie d’écouter et de rêver ou de se lever et danser. Le groupe intègre aussi quelques compositions originales. Cette musique festive aime à être partagée avec un public qui fera monter la température tout au long de la soirée. .

SALINE ROYALE Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONCERT 30° CELTIUS & FINISSAGE DE L’EXPO LUX SALINA Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-02-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)