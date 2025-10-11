Concert 3Lia à La Ville Marqué Hénanbihen
Concert 3Lia à La Ville Marqué Hénanbihen samedi 11 octobre 2025.
Concert 3Lia à La Ville Marqué
La Ville Marqué Hénanbihen Côtes-d’Armor
Dans un cadre intimiste, réservé à 30 spectateurs sur réservation uniquement.
Vous êtes les bienvenus dès 19h30. Concert à 20h30.
3Lia est un auteur-compositeur interprète de Folk Moderne, fusionnant des influences allant du rock progressif à la folk anglo-saxonne, en passant par le jazz et le hip-hop.
Originaire de la scène musicale de Montréal, son attachement aux références anglophones transparaît dans ses créations qui véhiculent des messages empreints de poésie et de réflexion. Elia a déjà consacré 10 ans à l’enseignement du chant. Il prend plaisir à partager, notamment dans le cadre des stages qu’ils organisent, seul ou avec d’autres artistes. .
La Ville Marqué Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 62 14 10
