Concert 3Lia à La Ville Marqué Hénanbihen

La Ville Marqué Hénanbihen Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Dans un cadre intimiste, réservé à 30 spectateurs sur réservation uniquement.

Vous êtes les bienvenus dès 19h30. Concert à 20h30.

3Lia est un auteur-compositeur interprète de Folk Moderne, fusionnant des influences allant du rock progressif à la folk anglo-saxonne, en passant par le jazz et le hip-hop.

Originaire de la scène musicale de Montréal, son attachement aux références anglophones transparaît dans ses créations qui véhiculent des messages empreints de poésie et de réflexion. Elia a déjà consacré 10 ans à l’enseignement du chant. Il prend plaisir à partager, notamment dans le cadre des stages qu’ils organisent, seul ou avec d’autres artistes. .

La Ville Marqué Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 62 14 10

