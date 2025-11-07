Concert 4 Saisons de Vivaldi Salle d’Honneur du Fort des Rousses Les Rousses

Concert 4 Saisons de Vivaldi Salle d’Honneur du Fort des Rousses Les Rousses vendredi 7 novembre 2025.

Concert 4 Saisons de Vivaldi

Salle d’Honneur du Fort des Rousses Le Fort des Rousses Les Rousses Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

2025-11-07

Et si la musique devenait paysage ?

Dans l’écrin de pierre du Fort des Rousses, La Chambre Harmonique vous invite à redécouvrir Les Quatre Saisons de Vivaldi comme vous ne les avez jamais entendues.

Au fil des mouvements, le violon raconte la fraîcheur d’un matin de printemps, la chaleur vibrante de l’été, la danse dorée des feuilles d’automne, le silence feutré d’un hiver qui approche.

Chaque note caresse les murs anciens, chaque souffle de l’archet fait naître des images, des émotions, des souvenirs.

Dans ce lieu hors du temps, la musique devient vivante, sensible, presque tactile.

Un moment chaleureux, suspendu, à vivre ensemble — entre nature, histoire et beauté.

Laissez-vous toucher par les saisons. Laissez Vivaldi vous parler. .

Salle d’Honneur du Fort des Rousses Le Fort des Rousses Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 02 24 contact@fort-des-rousses.com

Concert 4 Saisons de Vivaldi

