Concert 4 Soul Nath’ure d’antan Biaudos
vendredi 18 septembre 2026 · Nath’ure d’antan · Biaudos
Informations pratiques
Biaudos
Concert 4 Soul
Nath’ure d’antan 578 Route du Bourg Biaudos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 21:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Nath’ure d’antan vous invite à venir profiter du concert 4 Soul dès 19h30 !
Restauration proposée sur place par l’association Les petits Biaudossais avec des plateaux de charcuterie et fromage pour 10 €.
Buvette et snacking sur place.
Réservation au 05.59.15.09.33 .
Nath’ure d’antan 578 Route du Bourg Biaudos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 15 09 33
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English : Concert 4 Soul
L’événement Concert 4 Soul Biaudos a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Seignanx
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