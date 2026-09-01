Concert 4 Soul Nath’ure d’antan Biaudos

Informations pratiques

Biaudos

Concert 4 Soul

Nath’ure d’antan 578 Route du Bourg Biaudos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Nath’ure d’antan vous invite à venir profiter du concert 4 Soul dès 19h30 !

Restauration proposée sur place par l’association Les petits Biaudossais avec des plateaux de charcuterie et fromage pour 10 €.

Buvette et snacking sur place.

Réservation au 05.59.15.09.33 .

Nath’ure d’antan 578 Route du Bourg Biaudos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 15 09 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert 4 Soul

L’événement Concert 4 Soul Biaudos a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Seignanx