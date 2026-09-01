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Concert 4 Soul Nath’ure d’antan Biaudos

vendredi 18 septembre 2026 · Nath’ure d’antan · Biaudos

Concert 4 Soul Nath’ure d’antan Biaudos

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Nath’ure d’antan
Adresse
578 Route du Bourg
Ville
40390 Biaudos
Département
Landes
Tarif

Biaudos

Concert 4 Soul

Nath’ure d’antan 578 Route du Bourg Biaudos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Nath’ure d’antan vous invite à venir profiter du concert 4 Soul dès 19h30 !
Restauration proposée sur place par l’association Les petits Biaudossais avec des plateaux de charcuterie et fromage pour 10 €.
Buvette et snacking sur place.
Réservation au 05.59.15.09.33   .

Nath’ure d’antan 578 Route du Bourg Biaudos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 15 09 33 

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English : Concert 4 Soul

L’événement Concert 4 Soul Biaudos a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Seignanx

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