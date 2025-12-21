Concert 40 ans du Cinéma le Cabieu

5 Avenue Michel Cabieu Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Concert anniversaire réunissant l’Union Musicale et l’Orchestre Junior pour un moment musical festif et convivial.

Concert anniversaire réunissant l’Union Musicale et l’Orchestre Junior pour un moment musical festif et convivial. .

5 Avenue Michel Cabieu Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 39 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert 40 ans du Cinéma le Cabieu

Anniversary concert bringing together the Union Musicale and the Junior Orchestra for a festive and convivial musical moment.

L’événement Concert 40 ans du Cinéma le Cabieu Ouistreham a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Caen la Mer