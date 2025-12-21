Concert 40 ans du Cinéma le Cabieu, Ouistreham
Concert 40 ans du Cinéma le Cabieu, Ouistreham mercredi 11 février 2026.
Concert 40 ans du Cinéma le Cabieu
5 Avenue Michel Cabieu Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 18:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Concert anniversaire réunissant l’Union Musicale et l’Orchestre Junior pour un moment musical festif et convivial.
Concert anniversaire réunissant l’Union Musicale et l’Orchestre Junior pour un moment musical festif et convivial. .
5 Avenue Michel Cabieu Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 39 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert 40 ans du Cinéma le Cabieu
Anniversary concert bringing together the Union Musicale and the Junior Orchestra for a festive and convivial musical moment.
L’événement Concert 40 ans du Cinéma le Cabieu Ouistreham a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Caen la Mer