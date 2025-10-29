Concert 5.6.7.8’s + Z & The Tiki Twisters TARBES Tarbes

Concert 5.6.7.8’s + Z & The Tiki Twisters TARBES Tarbes mercredi 29 octobre 2025.

Concert 5.6.7.8’s + Z & The Tiki Twisters

TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : 2025-10-29 21:00:00

Début : 2025-10-29 21:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Bien que leur plus grande exposition internationale ait été une apparition dans le film de Tarantino Kill Bill, les 5.6.7.8’s sont bien plus que des one-hit wonders et ont la fière distinction d’être le premier et le plus ancien garage rock girl band japonais.

Composé d’une équipe de musiciens tournants (dont un seul garçon) et possédant des bases de fans petites mais fidèles dans des pays allant de la Chine aux États-Unis, 5.6.7.8’s est l’idée des sœurs Ronnie Yoshiko Fujiyama et Fujii Sachiko, et reflète leur amour pour la musique des années 50 à 80, auquel le nom du groupe fait ouvertement allusion.

TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 32 98 communication@lagespe.com

English :

Although their biggest international exposure was an appearance in Tarantino?s Kill Bill, the 5.6.7.8?s are much more than one-hit wonders and have the proud distinction of being Japan?s first and oldest garage rock girl band.

Comprising a rotating team of musicians (including just one boy) and boasting small but loyal fan bases in countries from China to the USA, 5.6.7.8?s is the brainchild of sisters Ronnie « Yoshiko » Fujiyama and Fujii Sachiko, and reflects their love of music from the 50s to the 80s, to which the band name openly alludes.

German :

Obwohl ihr größter internationaler Auftritt ein Auftritt in Tarantinos Film Kill Bill war, sind die 5.6.7.8?s weit mehr als « One-Hit-Wonders » und haben die stolze Auszeichnung, Japans erste und älteste « Garage Rock Girl Band » zu sein.

5.6.7.8?s ist die Idee der Schwestern Ronnie « Yoshiko » Fujiyama und Fujii Sachiko und spiegelt ihre Liebe zur Musik der 50er bis 80er Jahre wider, auf die der Bandname offen anspielt.

Italiano :

Sebbene la loro maggiore visibilità internazionale sia stata un’apparizione nel film di Tarantino Kill Bill, le 5.6.7.8 sono molto più di una one-hit wonders e hanno l’orgoglioso primato di essere la prima e più antica garage rock girl band giapponese.

Composta da un cast di musicisti a rotazione (tra cui un solo ragazzo) e con una piccola ma fedele base di fan in paesi che vanno dalla Cina agli Stati Uniti, la 5.6.7.8’s nasce da un’idea delle sorelle Ronnie ‘Yoshiko’ Fujiyama e Fujii Sachiko e riflette il loro amore per la musica dagli anni ’50 agli anni ’80, a cui il nome della band allude apertamente.

Espanol :

Aunque su mayor proyección internacional fue una aparición en la película de Tarantino Kill Bill, 5.6.7.8?s son mucho más que una maravilla de un solo éxito y tienen el honor de ser la primera y más antigua banda de chicas de garage rock de Japón.

Compuesta por un elenco rotativo de músicos (entre los que sólo hay un chico) y con una pequeña pero leal base de fans en países desde China a Estados Unidos, 5.6.7.8?s es la creación de las hermanas Ronnie « Yoshiko » Fujiyama y Fujii Sachiko, y refleja su amor por la música de los 50 a los 80, a la que alude abiertamente el nombre de la banda.

