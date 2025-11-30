Concert 50 ans Harmonie de l’Elorn Centre Culturel Le Family Landerneau

Concert 50 ans Harmonie de l’Elorn

Centre Culturel Le Family 2 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30 16:00:00

L’Harmonie de l’Elorn, orchestre de Landerneau d’une cinquantaine de musiciens, fête ses 50 ans en musique au Family. Une occasion conviviale de réécouter leurs morceaux phares et d’en découvrir des nouveaux en exclusivité, sous la direction de Frédéric Ravily.

Au programme musique classique, musiques de films ou encore musique cubaine, il y en a pour tous les goûts ! .

