CONCERT 500 choristes chantent avec Johnny Hallyday Toujours vivant Axone Montbéliard

CONCERT 500 choristes chantent avec Johnny Hallyday Toujours vivant

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Le 16 juillet 2016, Johnny Hallyday montait sur scène pour la dernière fois avec la tournée rester vivant , un titre lourd de sens.

En 2027, le producteur de cette ultime tournée, Pierre-Alexandre Vertadier, en co production avec David Hardit ont décidé de rendre hommage au Taulier en proposant une nouvelle tournée de Zénith intitulée Toujours vivant .

10 ans après sa disparition, redécouvrez les plus belles images de Johnny sur ses plus grands succès accompagné de musiciens en live et entouré chaque soir de 500 choristes de VOICES HARMONY.

Une expérience unique, à la hauteur de la légende. .

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : CONCERT 500 choristes chantent avec Johnny Hallyday Toujours vivant

L’événement CONCERT 500 choristes chantent avec Johnny Hallyday Toujours vivant Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-26 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)