Concert 60′ avec Bach Église Notre-Dame Beaumont-sur-Sarthe

Concert 60′ avec Bach

Église Notre-Dame Rue du Désir Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Concert par Liviu Badiu, violoniste.

L’association Octavius du Mans vous propose un concert de musique classique 60′ avec Bach interprété par Liviu Badiu, violoniste, le dimanche 18 janvier à 16 en l’Église Notre-Dame de Beaumont-sur-Sarthe.

Entrée libre, participation au chapeau. .

Église Notre-Dame Rue du Désir Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 73 07 71 asso.octavius@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by Liviu Badiu, violinist.

L’événement Concert 60′ avec Bach Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-09 par OT des Alpes Mancelles