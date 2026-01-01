Concert 60′ avec Bach Église Notre-Dame Beaumont-sur-Sarthe
Concert 60′ avec Bach Église Notre-Dame Beaumont-sur-Sarthe dimanche 18 janvier 2026.
Église Notre-Dame Rue du Désir Beaumont-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-18 16:00:00
2026-01-18
Concert par Liviu Badiu, violoniste.
L’association Octavius du Mans vous propose un concert de musique classique 60′ avec Bach interprété par Liviu Badiu, violoniste, le dimanche 18 janvier à 16 en l’Église Notre-Dame de Beaumont-sur-Sarthe.
Entrée libre, participation au chapeau. .
Église Notre-Dame Rue du Désir Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 73 07 71 asso.octavius@gmail.com
English :
Concert by Liviu Badiu, violinist.
