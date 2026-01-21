Concert 60′ avec Bach Église Notre-Dame Fresnay-sur-Sarthe

Concert 60′ avec Bach

Église Notre-Dame Place de la République Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Concert par Liviu Badiu, violoniste.

L’association Octavius du Mans vous propose un concert de musique classique 60′ avec Bach interprété par Liviu Badiu, violoniste, le dimanche 1er février à 16h en l’Église Notre-Dame de Fresnay-sur-Sarthe.

60’ avec BACH, c’est un concert qui s’adresse aux amoureux du violon, aux mélomanes, mais pas que, bien au contraire ! L’œuvre de Jean-Sébastien BACH a traversé les siècles, et pour cause. Parmi son œuvre immense, les Sonates et Partitas pour violon seul sont une pièce maîtresse dans le répertoire du violon, un passage obligé . A travers ce programme, nous invitons toutes celles et ceux qui en ont la curiosité et l’envie, de venir écouter en live , sous les doigts virtuoses de Liviu BADIU, la richesse du violon et l’étendue de ses possibilités.

Entrée libre, participation au chapeau. .

Église Notre-Dame Place de la République Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 73 07 71 asso.octavius@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by Liviu Badiu, violinist.

L’événement Concert 60′ avec Bach Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-21 par OT des Alpes Mancelles