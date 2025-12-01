Concert 60′ avec Bach La Ferté-Bernard

Concert 60′ avec Bach

Eglise Notre Dame des Marais La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

60’ avec BACH, c’est un concert qui s’adresse aux amoureux du violon, aux mélomanes, mais pas que, bien au contraire ! L’œuvre de Jean-Sébastien BACH a traversé les siècles, et pour cause. Parmi son œuvre immense, les Sonates et Partitas pour violon seul sont une pièce maîtresse dans le répertoire du violon, un passage obligé . A travers ce programme, nous invitons toutes celles et ceux qui en ont la curiosité et l’envie, de venir écouter en live , sous les doigts virtuoses de Liviu BADIU, la richesse du violon et l’étendue de ses possibilités. Entrée libre, Participation au chapeau. .

Eglise Notre Dame des Marais La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire asso.octavius@gmail.com

