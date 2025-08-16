Concert « 60 VLOAZ AR VRO BAGAN Fest Noz » Espace culturel Armorica Plouguerneau
Concert « 60 VLOAZ AR VRO BAGAN Fest Noz » Espace culturel Armorica Plouguerneau samedi 24 janvier 2026.
Concert « 60 VLOAZ AR VRO BAGAN Fest Noz »
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 21:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
STARTIJENN
Startijenn se pose, rêve et présente “Talm Ur Galon” (Le battement d’un cœur)
Des compositions originales, sensibles et vibrantes, dans un mix de musiques actuelles et ancestrales.
Un line-up solide alliant instruments traditionnels (bombarde, binioù, uilleann-pipes, accordéon diatonique) et une base rythmique musclée à l’énergie rock (basse et guitare).
Parfois une voix chuchote, scande, explose, dans une langue percutante, vivante et créative.
Un battement XXL qui rythme ce nouveau spectacle, réponse des artistes à un monde qui se resserre sur lui-même.
EBEN
Eben s’inscrit dans la tradition du chant breton et fait montre d’un accompagnement musical actuel, puissant mais délicat, comme les cordes qui subliment le chant. La notion d’altérité a nourri la création des textes du premier album, inspirant le nom du groupe EBEN (l’Autre, au féminin). Aujourd’hui, c’est le thème de l’émancipation que les six artistes souhaitent explorer. .
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert « 60 VLOAZ AR VRO BAGAN Fest Noz » Plouguerneau a été mis à jour le 2025-08-16 par OT PAYS DES ABERS