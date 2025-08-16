Concert « 60 VLOAZ AR VRO BAGAN Fest Noz » Espace culturel Armorica Plouguerneau

Concert « 60 VLOAZ AR VRO BAGAN Fest Noz » Espace culturel Armorica Plouguerneau samedi 24 janvier 2026.

Concert « 60 VLOAZ AR VRO BAGAN Fest Noz »

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 21:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

STARTIJENN

Startijenn se pose, rêve et présente “Talm Ur Galon” (Le battement d’un cœur)

Des compositions originales, sensibles et vibrantes, dans un mix de musiques actuelles et ancestrales.

Un line-up solide alliant instruments traditionnels (bombarde, binioù, uilleann-pipes, accordéon diatonique) et une base rythmique musclée à l’énergie rock (basse et guitare).

Parfois une voix chuchote, scande, explose, dans une langue percutante, vivante et créative.

Un battement XXL qui rythme ce nouveau spectacle, réponse des artistes à un monde qui se resserre sur lui-même.

EBEN

Eben s’inscrit dans la tradition du chant breton et fait montre d’un accompagnement musical actuel, puissant mais délicat, comme les cordes qui subliment le chant. La notion d’altérité a nourri la création des textes du premier album, inspirant le nom du groupe EBEN (l’Autre, au féminin). Aujourd’hui, c’est le thème de l’émancipation que les six artistes souhaitent explorer. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert « 60 VLOAZ AR VRO BAGAN Fest Noz » Plouguerneau a été mis à jour le 2025-08-16 par OT PAYS DES ABERS