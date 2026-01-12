Concert 7 Mars 2026 – Blavozy – L’Oeuf de Pierre centre socio-culturel de Blavozy Blavozy Samedi 7 mars, 19h30 Tarif 20€ sur place et 15€ sur Helloasso :

https://www.helloasso.com/associations/l-oeuf-de-pierre/evenements/oeuf-de-pierre-festival

**Concert le 7 Mars 2026 au Centre socio-culturel de Blavozy (43) (6 Place Felix Tempère) à partir de 19H30.**

Organisé par L’œuf de pierre en partenariat avec une rose un espoir. Trois groupes joueront ce soir-là :

• **Ossy Ozzy (Tribute Ozzy Osbourne)**

[https://www.facebook.com/ossyozzyfrance](https://www.facebook.com/ossyozzyfrance)

• **Rock Brigade (Tribute Def Leppard)**

[https://www.facebook.com/RockBrigadeTributeBand](https://www.facebook.com/RockBrigadeTributeBand)

• **Mobius (Groupe de Rock/Metal Progressif)**

[https://www.facebook.com/mobiusofficialband](https://www.facebook.com/mobiusofficialband)

Mail : [oeufdepierre43@gmail.com](mailto:oeufdepierre43@gmail.com)

Téléphone : 06 46 58 01 41

Facebook : [https://fr-fr.facebook.com/CollectifOeufdePierre/](https://fr-fr.facebook.com/CollectifOeufdePierre/)

Instagram : [https://www.instagram.com/oeufdepierre/](https://www.instagram.com/oeufdepierre/)

Site internet : [https://oeufdepierre.fr](https://oeufdepierre.fr)

oeufdepierre43@gmail.com

centre socio-culturel de Blavozy 6 Place Félix Tempère Blavozy 43700 Haute-Loire



