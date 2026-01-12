Concert 7 Mars 2026 – Blavozy – L’Oeuf de Pierre centre socio-culturel de Blavozy Blavozy
Concert le 7 Mars 2026 au Centre socio-culturel de Blavozy (43700)
**Concert le 7 Mars 2026 au Centre socio-culturel de Blavozy (43) (6 Place Felix Tempère) à partir de 19H30.**
Organisé par L’œuf de pierre en partenariat avec une rose un espoir. Trois groupes joueront ce soir-là :
• **Ossy Ozzy (Tribute Ozzy Osbourne)**
[https://www.facebook.com/ossyozzyfrance](https://www.facebook.com/ossyozzyfrance)
• **Rock Brigade (Tribute Def Leppard)**
[https://www.facebook.com/RockBrigadeTributeBand](https://www.facebook.com/RockBrigadeTributeBand)
• **Mobius (Groupe de Rock/Metal Progressif)**
[https://www.facebook.com/mobiusofficialband](https://www.facebook.com/mobiusofficialband)
Mail : [oeufdepierre43@gmail.com](mailto:oeufdepierre43@gmail.com)
Téléphone : 06 46 58 01 41
Facebook : [https://fr-fr.facebook.com/CollectifOeufdePierre/](https://fr-fr.facebook.com/CollectifOeufdePierre/)
Instagram : [https://www.instagram.com/oeufdepierre/](https://www.instagram.com/oeufdepierre/)
Site internet : [https://oeufdepierre.fr](https://oeufdepierre.fr)
Début : 2026-03-07T19:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-07T23:59:00.000+01:00
centre socio-culturel de Blavozy 6 Place Félix Tempère Blavozy 43700 Haute-Loire