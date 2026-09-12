Concert 80 choristes pour le Stabat Mater de Karl Jenkins Place des Pénitents Treignac

Informations pratiques

Treignac

Concert 80 choristes pour le Stabat Mater de Karl Jenkins

Place des Pénitents Chapelle des Pénitents Treignac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Les Chœurs du Pays de Tulle et Fêtes Corréziennes en Musique vous invitent à découvrir une œuvre puissante, émouvante et aux couleurs du monde. Le compositeur, Karl jenkins, issus du monde du rock, en mêlant influences orientales, différentes langues et religions en a fait une musique aux accents œcuméniques et cinématographiques.

Sous la direction de Jacques Baudoin, 80 choristes seront accompagnés de la soprano Layale Jobran, de la contralto Janette Soularue et de l’accordéoniste Volodymyr Kashuta.

Réservez votre place et venez partager ce grand rendez-vous musical ! .

Place des Pénitents Chapelle des Pénitents Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 15 04 accueil@terresdecorreze.com

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English : Concert 80 choristes pour le Stabat Mater de Karl Jenkins

L’événement Concert 80 choristes pour le Stabat Mater de Karl Jenkins Treignac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze