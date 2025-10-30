Concert 808 Club Yun Jaï Open Mic avec Da Titcha x Hermann Lopez Saint-Brieuc
Concert 808 Club Yun Jaï Open Mic avec Da Titcha x Hermann Lopez Saint-Brieuc jeudi 30 octobre 2025.
Concert 808 Club Yun Jaï Open Mic avec Da Titcha x Hermann Lopez
Place Nina Simone Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 18:30:00
fin : 2025-10-30 21:30:00
Date(s) :
2025-10-30
Les talents locaux du rap sont à découvrir dans le 808 Club ! Chaque rendez-vous démarre par le showcase d’un·e artiste du territoire. Ensuite, le micro est à vous pour la session open mic animée par une speaker (les inscriptions se font sur place). .
Place Nina Simone Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert 808 Club Yun Jaï Open Mic avec Da Titcha x Hermann Lopez Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-08-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme