CONCERT 80’S LIVE TOUR

Quillan Aude

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Après des dates un peu partout en France depuis plusieurs années, le Concert 80’s Live Tour débarque pour une soirée exceptionnelle avec les stars et les plus grands tubes des années 80 !

Patrick Hernandez Born To Be Alive

Jean-Pierre Mader Macumba

William (Début de Soirée) Nuit de Folie

Zouk Machine Maldon

Philippe Delage et bien d’autres surprises ….

Tous les hits mythiques en live pour chanter et danser toute la soirée !

100 % show 100 % live 2h30 de spectacle 100 % festif

Préparez-vous à revivre la folie des années 80 !

.

Quillan 11500 Aude Occitanie +33 7 86 30 43 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After several years of dates all over France, the Concert 80?s Live Tour is back for an exceptional evening with the stars and the greatest hits of the 80s!

Patrick Hernandez ? Born To Be Alive

Jean-Pierre Mader ? Macumba

William (Début de Soirée) ? Nuit de Folie

Zouk Machine ? Maldon

Philippe Delage and many other surprises ….

All the legendary hits live, so you can sing and dance the night away!

100% show 100% live 2h30 of entertainment ? 100% festive

Get ready to relive the madness of the 80s!

L’événement CONCERT 80’S LIVE TOUR Quillan a été mis à jour le 2026-03-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises