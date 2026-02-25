Concert 90 ans de la Musique de l’Air

Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Tout public

La Musique de l’Air et de l’Espace au théâtre de Saint-Dizier pour un concert caritatif d’exception. Ce concert sera aussi l’occasion de réaliser des dons au profit de l’association Club EPHETA ! Une association qui s’engage auprès des services de pédopsychiatrie et concrétise des projets essentiels pour mieux accompagner les enfants et leurs familles au centre hospitalier de Saint-Dizier. Inscription obligatoire. .

Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 51 73 11 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert 90 ans de la Musique de l’Air Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne