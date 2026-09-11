Concert à 17h – Airs et chants des troubadours » – Duo Flor Enversa, Chapelle Saint Mamert, Les Côtes-d’Arey

Informations pratiques

Concert à 17h – Airs et chants des troubadours » – Duo Flor Enversa Dimanche 20 septembre, 17h00 Chapelle Saint Mamert Isère

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Flor Enversa, un duo exceptionnel

L’art de l’expression en langue d’oc et en français du moyen âge

Thierry Cornillon et Domitille Vigneron se consacrent depuis 2006 aux chants des troubadours. Alliant recherche et transmission autour du répertoire médiéval, ils réalisent eux-mêmes leurs instruments avec lesquels ils s’accompagnent dans une démarche d’archéo-lutherie menée au sein de Flor Enversa.

Ils se produisent en France et à l’étranger pour des concerts et conférences.

Chapelle Saint Mamert Impasse de la chapelle 38138 Les Côtes d’Arey Les Côtes-d’Arey 38138 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0610562515 Classée monument historique, la chapelle est bâtie sur un promontoire qui domine la plaine et constitue de ce fait un repère identitaire. Le monument est représentatif de l’art roman. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu d’accueil de nombreux concerts. Parking

Flor Enversa, un duo exceptionnel

Flor Enversa