Concert à 2 pianos dirigés Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Auditorium Marcel Landowski

Camille SAINT-SAËNS, Introduction et rondo capriccioso

Johannes BRAHMS, Symphonie n°1



Dabeen Lee, violon

Valentin Balster, Cyprien Fohr, Misato Furuta,

Chicaho Sumi, piano

Philomène Balla, Korneliia Habalevych, Célestin Loubrieu,

Anastasia Rizikov, Yu Imura, direction

Avec les classes de piano et de musique de chambre d’Ariane Jacob et de Philippe Castaigns, la classe de violon de Stéphanie Moraly et la classe de direction d’orchestre de Pierre-Michel Durand

Le samedi 07 février 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris

