Concert à 2 pianos dirigés Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
Concert à 2 pianos dirigés Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris samedi 7 février 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Camille SAINT-SAËNS, Introduction et rondo capriccioso
Johannes BRAHMS, Symphonie n°1
Dabeen Lee, violon
Valentin Balster, Cyprien Fohr, Misato Furuta,
Chicaho Sumi, piano
Philomène Balla, Korneliia Habalevych, Célestin Loubrieu,
Anastasia Rizikov, Yu Imura, direction
Avec les classes de piano et de musique de chambre d’Ariane Jacob et de Philippe Castaigns, la classe de violon de Stéphanie Moraly et la classe de direction d’orchestre de Pierre-Michel Durand
Le samedi 07 février 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-07T17:00:00+01:00
fin : 2026-02-07T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-07T16:00:00+02:00_2026-02-07T17:30:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis
Afficher la carte du lieu Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein et trouvez le meilleur itinéraire