Concert à 4 mains Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Concert à 4 mains Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle samedi 22 novembre 2025.
Concert à 4 mains
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Rayan Ramful et Gabrielle Fix, piano
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
English :
Rayan Ramful and Gabrielle Fix, piano
German :
Rayan Ramful und Gabrielle Fix, Klavier
Italiano :
Rayan Ramful e Gabrielle Fix, pianoforte
Espanol :
Rayan Ramful y Gabrielle Fix, piano
