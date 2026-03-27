Concert à Arles: Debussy, Ravel, Bizet, Aznavour, Saint-Saëns, Dutilleux rue du 4 septembre Arles

Concert à Arles: Debussy, Ravel, Bizet, Aznavour, Saint-Saëns, Dutilleux

Samedi 2 mai 2026 de 18h à 19h15. rue du 4 septembre Eglise Saint Julien Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-05-02 19:15:00

Date(s) :

2026-05-02

Concert Musicâme à Arles Debussy, Aznavour et grands classiques français pour une expérience musicale immersive et émouvante. Réservez vite !

Délices de France à Arles: Voyage au cœur de la musique française



Fermez les yeux… Les danses ensoleillées de Bizet, les couleurs impressionnistes de Debussy, l’émotion d’Aznavour.

La flûte s’élève, brillante et lyrique, révélant toute la finesse et la virtuosité de l’école française, avant un final flamboyant porté par l’intensité de Ravel. Délices de France, est une invitation au voyage, une promenade sensible au cœur de l’âme musicale française, entre élégance, émotion et lumière. Un concert qui touche le cœur et rassemble tous les publics.



Réservez vite !



Programme

– M.Ravel Bolero

– G.Bizet L’arlésienne Menuet & Farandole

– H.Dutilleux Sonatine pour flûte

– C.Debussy Clair de lune

– C.Aznavour La bohème

– C.Saint-Saëns Carnaval des animaux Le Cygne

– J.Ibert Concerto pour flûte Allegro Scherzando

– G.Fauré Après un rêve

– M.Ravel Rhapsodie de concert Tzigane



Artistes: Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Perceval Gilles, 2nd violon Alice Rousseau ; Alto Estevan De Almeida Reis ; Violoncelle Tom Almerge



L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières. .

rue du 4 septembre Eglise Saint Julien Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 97 97 08 referencementmusicame@gmail.com

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English :

Musicâme concert in Arles: Debussy, Aznavour and French classics for an immersive, moving musical experience. Reserve now!

L’événement Concert à Arles: Debussy, Ravel, Bizet, Aznavour, Saint-Saëns, Dutilleux Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles