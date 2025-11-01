Concert A Bocca Chiusa, quatuor vocal à cappella Pont-l’Évêque

Route de Trouville Pont-l’Évêque Calvados

Un quatuor pétillant qui dépasse le genre par son audace et sa créavité

Depuis 2015, année de leur formation, les chanteurs et chanteuses de A Bocca Chiusa parcourent les routes de France avec un répertoire éclectique empli de surprises, et partagent leur amour de la polyphonie vocale à cappella (sans accompagnement). Le groupe fait un départ foudroyant et reçoit le prix Coup de Coeur de la Fonda,on Orange lors du Festival international de Musique Universitaire de Belfort, et est appelé à chanter dans les plus grands festival In Voce Veritas, Cité de la Voix, La Voce Humana , En Voix…

Guidé par l’envie de fantaisie et des sentiers battus, A Bocca Chiusa propose un répertoire cross over aux multiples visages en passant de la chanson française au jazz, des rythmes plus latinos aux musiques actuelles. Leur mise en scène, leurs arrangements, leur créativité font mouche leurs spectacles sont jubilatoires.

Ils sont jeunes, beaux, bourrés de talents Les Tocades n’ont pas résisté au plaisir de vous les faire connaître, d’autant que le concert aura lieu dans l’enceinte de la Distillerie du Père Magloire, étonnant musée immersif et 100% numérique à la gloire du calvados. Le concert sera suivi d’une dégustation.

Fidèle à sa devise, l’association emmène son public dans des lieux les plus étonnants possibles à la découverte de talents atypiques.

-Lieu Distillerie du Père Magloire, 13 Route de Trouville à Pont-L’Evêque

-Date samedi 1er Novembre 2025

-Horaire concert à 20h Billetterie ouverte à partir de 19h30

-Durée 1h15

-Contact 06 33 19 65 21

-Tarif concert 20€, 15€ pour les adhérents et les habitants de Pont-l’Évêque, 10€ pour les moins de 12

ans

– Apéritif du Père Magloire 10€, règlement sur place

Billetterie en ligne https://www.helloasso.com/associations/les-tocades/evenements/a-bocca-chiusa .

Route de Trouville Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 33 19 65 21

English : Concert A Bocca Chiusa, quatuor vocal à cappella

A sparkling quartet that surpasses the genre in audacity and creativity

German : Concert A Bocca Chiusa, quatuor vocal à cappella

Ein spritziges Quartett, das das Genre durch seine Kühnheit und Kreativität übertrifft

Italiano :

Un quartetto scintillante che supera il genere per audacia e creatività

Espanol :

Un cuarteto chispeante que supera al género en audacia y creatividad

