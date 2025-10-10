Concert à bord de L’Hermione Site du Grand Carénage de L’Hermione Anglet

Vivez un moment musical insolite dans un décor atypique !

Imaginez un speed dating improbable où Bach trinque avec Lady Gaga, où Schubert joue de la guitare électrique avec Ed Sheeran. Voilà ce que le quatuor Clac’Son ose tester l’élégance du classique marié à l’énergie du pop rock.

Quatre clarinettes, unies par une mission commune faire dialoguer les époques. Entre la douceur des balades rock et les envolées des hymnes pop, les instruments deviennent des machines à remonter le temps qui brisent les frontières musicales.

Le résultat ? Des tubes que l’on connait par cœur, dont certains ont été réinventés avec une touche barock qui ferait hocher la tête même à Vivaldi. Prêts à venir faire vibrer vos hanches au rythme de nos anches ? .

Site du Grand Carénage de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 99 75 26 billetterie.bayonne@hermione.com

