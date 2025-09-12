Concert à bord de l’Hermione: Duo toto et lolo Site du Grand Carénage de l’Hermione Bayonne

Concert à bord de l’Hermione: Duo toto et lolo

Site du Grand Carénage de l'Hermione 12, Avenue de l'Adour Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Le Vendredi 12 Septembre 2025, venez nombreux assister à un concert à bord de l’Hermione avec le duo Toto et Lolo.

Patxi (chant et percussions) et Pierre-Louis (guitares et vocal) vivent au Pays-Basque et jouent en duo depuis quelques années. Ils réarrangent des chansons de toutes les langues et de tous les répertoires pour que tous y trouvent leur bonheur, dans les lieux intimistes où un groupe de rock n’aurait pas pu entrer. Ils ont récemment joué au Bar du Marché de Bayonne, au Casino de Biarritz, ou au Royalty de Cauterets et maintenant à bord de la frégate. .

Site du Grand Carénage de l'Hermione 12, Avenue de l'Adour Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 99 75 26

