Concert à bord de l’Hermione: Qu’em ço qui em Site du Grand Carénage de l’Hermione Bayonne

Concert à bord de l'Hermione: Qu'em ço qui em
mardi 5 août 2025.

Site du Grand Carénage de l'Hermione
Bayonne

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

2025-08-05

Le mardi 05 août 2025, venez nombreux assister à un concert à bord de l’Hermione avec un choeur d’hommes, le choeur Qu’em ço qui em.

Ce chœur d’hommes polyphonique à 4 voix chante non seulement les Pyrénées, de la Catalogne au Pays basque

(en occitan, catalan, bigourdan, béarnais et basque) mais aussi d’autres chants plus contemporains, franchissant même les frontières de l’hexagone. Ce groupe le plus souvent composé d’une douzaine d’amis propose un bouquet musical riche, festif où chaque voix trouve sa place dans une harmonie collective. .

