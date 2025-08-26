Concert à Brûlon « Les Enchanteuses » Base de loisirs de Brûlon Brûlon
Concert à Brûlon « Les Enchanteuses »
Base de loisirs de Brûlon 3 rue de Parcaigneau Brûlon Sarthe
Début : 2025-08-26 20:00:00
fin : 2025-08-26
2025-08-26
Marché semi-nocturne, concert et rassemblement de voitures anciennes
À l’occasion du marché semi-nocturne de Brûlon, « Les Enchanteuses », reviennent pour clôturer la dernière édition de nos marchés semi-nocturnes !
ÉVÉNEMENT GRATUIT. .
Base de loisirs de Brûlon 3 rue de Parcaigneau Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 68 96 le.septentrion@orange.fr
English :
Semi-evening market, concert and classic car rally
German :
Halbnächtlicher Markt, Konzert und Oldtimertreffen
Italiano :
Mercato semi-serale, concerto e mostra di auto d’epoca
Espanol :
Seminueves de mercado, concierto y exposición de coches clásicos
