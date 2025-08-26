Concert à Brûlon « Les Enchanteuses » Base de loisirs de Brûlon Brûlon

Concert à Brûlon « Les Enchanteuses »

Base de loisirs de Brûlon 3 rue de Parcaigneau Brûlon Sarthe

Marché semi-nocturne, concert et rassemblement de voitures anciennes

À l’occasion du marché semi-nocturne de Brûlon, « Les Enchanteuses », reviennent pour clôturer la dernière édition de nos marchés semi-nocturnes !

ÉVÉNEMENT GRATUIT. .

Base de loisirs de Brûlon 3 rue de Parcaigneau Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 68 96 le.septentrion@orange.fr

English :

Semi-evening market, concert and classic car rally

German :

Halbnächtlicher Markt, Konzert und Oldtimertreffen

Italiano :

Mercato semi-serale, concerto e mostra di auto d’epoca

Espanol :

Seminueves de mercado, concierto y exposición de coches clásicos

