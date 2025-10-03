Concert à Capdenac-Gare Polyphonie des âges et Sassou Koudou et Togo Tempo Capdenac-Gare
Capdenac-Gare Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Dans le cadre d’un projet, la Polyphonie des âges , entre la Loco des Loisirs et les EHPAD du Gai Logis de Capdenac et Bel Air d’Asprières, venez découvrir une prestation musicale intergénérationnelle originale.
19h Polyphonie des âges
A partir de 20H, Sassou Koudou et Togo Tempo poursuivront la soirée sur des rythmes d’Afrique, avec une musique authentique et vivante. .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 83 45
English :
As part of the « Polyphonie des âges » project between La Loco des Loisirs and the EHPAD du Gai Logis in Capdenac and Bel Air in Asprières, come and discover an original intergenerational musical performance.
German :
Im Rahmen eines Projekts, « Polyphonie des âges », zwischen der Loco des Loisirs und den Altenheimen Gai Logis in Capdenac und Bel Air in Asprières, erleben Sie eine originelle generationenübergreifende musikalische Darbietung.
Italiano :
Nell’ambito del progetto « Polifonia delle età » tra il Loco des Loisirs e la casa di riposo Gai Logis di Capdenac e la casa di riposo Bel Air di Asprières, venite a godervi un’originale performance musicale intergenerazionale.
Espanol :
En el marco del proyecto « Polifonía de las edades » entre el Loco des Loisirs y las residencias de ancianos Gai Logis de Capdenac y Bel Air de Asprières, venga a disfrutar de un original espectáculo musical intergeneracional.
