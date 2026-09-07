Concert a capella, Église Saint-Jean-Baptiste, Bourg-Charente

Informations pratiques

Concert a capella Samedi 19 septembre, 18h00 Église Saint-Jean-Baptiste Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le Grand Huit est un ensemble vocal réunissant huit enseignants de l’École départementale de musique. Dans cet octuor, chaque voix apporte sa couleur, son énergie et son fil à la trame du chant.

Ensemble, les interprètes façonnent des paysages sonores allant de Monteverdi aux Beach Boys, de Bach à Barber, avec, au détour du chemin, quelques éclats de Gainsbourg. Un concert a cappella conçu comme un véritable voyage musical.

Église Saint-Jean-Baptiste 9 Rue de la Gare, 16200 Bourg-Charente, France Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine Église romane du XIIe siècle, parfaitement conservée. Nef et transept avec abside et absidioles. Les travées sont voûtées en coupole. La façade présente trois séries d’arcatures superposées et est couronnée par un fronton. L’abside présente également des arcatures et une riche ornementation symbolique aux modillons.

Ensemble vocale de huit enseignants de l’Ecole Départementalede Musique, Le Grand Huit, un octuor où chaque voix apporte une couleur, une énergie, un fil dans la trame du chant. Ensemble, ils des de…

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