CONCERT A CAPELLA IN CHORUS, ENSEMBLE VOCAL Mèze

Rue Molière Mèze Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Pour la sixième année consécutive, l’ensemble InChorus propose de faire résonner ses voix dans notre ville de Mèze durant les vacances de la Toussaint, du 26 au 31 octobre 2025.Autour d’un programme chaque année différent, professionnels et amateurs se rassemblent au sein de la Chapelle des Pénitents, du Conservatoire, de la Capitainerie, de la Cave Coopérative de Mèze, et de l’église Saint-Hilaire où ils se produiront. Sonorités singulières et rarement entendues habiteront ces espaces.Au-delà de la qualité du répertoire proposé, c’est la démarche originale qui permet à chacun de s’associer à ce concert qui fait des « InCursions » un objet inattendu dans le paysage musical.L’ensemble InChorus est constitué de 25 jeunes chanteurs en voie de professionnalisation qui chantent à cappella, c’est-à dire sans instruments.A l’issue des InCursions, tous les choristes et les 40 stagiaires se réunissent pour donner un grand concert de restitution, sous la Direction Artistique de Pascal Adoumbou et de Louis Gal, chef invité, à la découverte du répertoire vocal a capella des 20ème et 21ème siècles.Cette année, le répertoire est consacré aux Traversées … Recueillements, espoirs, plaintes, soulagements… Un concert de musique vocale pour révéler les interstices entre les mondes. L’union des voix pour porter à l’oreille ce que les mots parfois peinent à décrire…Des mélodies venues d’ailleurs, un moment vibratoire qui nous mènera des expressions classiques au spiritual … sublimé par des choristes jeunes, doués, passionnés qui brillent par la qualité de leur prestation vocale remarquable et qui visent l’excellence.Venez pousser les portes de leurs espaces de travail et de création !Ne manquez pas cet événement d’une qualité exceptionnelle ! .

Rue Molière Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 6 24 80 08 61 genevieveriere@sfr.fr

English :

Melodies from elsewhere, a vibratory moment that will take us from classical expressions to spiritual … sublimated by young, gifted, passionate choristers who shine with the quality of their remarkable vocal performance and who aim for excellence.

German :

Melodien aus anderen Ländern, ein vibrierender Moment, der uns von klassischen Ausdrücken bis hin zu Spiritual führt … sublimiert von jungen, begabten und leidenschaftlichen Chorsängern, die durch die Qualität ihrer bemerkenswerten Gesangsdarbietung glänzen und nach Exzellenz streben.

Italiano :

Melodie da altre parti del mondo, un momento vibratorio che ci porterà dalle espressioni classiche a quelle spirituali… sublimate da coristi giovani, dotati, appassionati, che brillano per la qualità della loro notevole performance vocale e che puntano all’eccellenza.

Espanol :

Melodías de otros lugares, un momento vibrante que nos llevará de las expresiones clásicas a los espirituales… realzados por coristas jóvenes, talentosos y apasionados que brillan por la calidad de su notable interpretación vocal y que aspiran a la excelencia.

