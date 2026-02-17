Concert à Cappella avec Scat’n’scratch Rue Jean-Jacques Rousseau Bar-le-Duc

Concert à Cappella avec Scat’n’scratch

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08 22:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Et si vous découvriez l’église Saint-Antoine comme vous ne l’avez jamais entendue ?

Scat’n’Scratch vous invite à une expérience musicale rare un concert a cappella où le jazz et les musiques actuelles s’invitent dans un lieu chargé d’histoire.

Portées par l’acoustique exceptionnelle de l’église, les voix d’Odile, Léa, Manon, Loïs, Gwen et Mickaël s’entrelacent avec finesse et humour, faisant de la voix l’unique instrument d’un spectacle original et audacieux.

Un moment hors du temps, à la croisée du patrimoine et de la création vocale contemporaine, qui promet d’émerveiller, de surprendre… et de marquer les esprits.

Billetterie en ligne, à l’Office de Tourisme 7 rue Jeanne d’Arc à Bar-le-Duc ou sur place selon disponibilité.Tout public

Rue Jean-Jacques Rousseau Eglise Saint-Antoine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13

English :

How about discovering Saint-Antoine Church as you’ve never heard it before?

Scat?n?Scratch invites you to a rare musical experience: an a cappella concert in which jazz and contemporary music take center stage in a place steeped in history.

Carried by the church?s exceptional acoustics, the voices of Odile, Léa, Manon, Loïs, Gwen and Mickaël intertwine with finesse and humor, making the voice the sole instrument of an original and daring show.

A moment out of time, at the crossroads of heritage and contemporary vocal creation, that promises to amaze, surprise? and leave a lasting impression.

Tickets available online, at the Tourist Office, 7 rue Jeanne d’Arc, Bar-le-Duc, or on site, subject to availability.

