église Cardaillac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2025-10-23 20:00:00
Trio Baroque naviguant un répertoire mélangeant des pièces pour flûtes, clavecin et voix. Au programme nous avons Boismortier, Du Mont, Monteverdi, Lully, Charpentier, et d’autres !
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour un moment convivial et gourmand à la fin du concert. .
église Cardaillac 46100 Lot Occitanie +33 6 17 20 60 12
English :
Baroque trio with a repertoire mixing pieces for flute, harpsichord and voice
German :
Barocktrio mit einem Repertoire, das Stücke für Flöten, Cembalo und Gesang vermischt
Italiano :
Trio barocco con un repertorio che mescola brani per flauto, clavicembalo e voce
Espanol :
Trío barroco con un repertorio que mezcla piezas para flauta, clave y voz
L’événement Concert à Cardaillac trio baroque ! Cardaillac a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Figeac