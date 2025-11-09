Concert À Choeur Ouvert par Do Dièse Cravant-les-Côteaux

Concert À Choeur Ouvert par Do Dièse Cravant-les-Côteaux dimanche 9 novembre 2025.

Concert À Choeur Ouvert par Do Dièse

Cravant-les-Côteaux Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Deux chœurs, deux villes, deux styles, une soirée pour faire vibrer les murs du Moulin à Tan !

L’ensemble vocal Saoudara de Strasbourg, dirigé par Isabelle Marx avec lequel les ateliers vocaux de Do Dièse dirigés par Nathalie Lechevallier se rassemblent en cette occasion.

Deux chœurs, deux villes, deux styles, une soirée pour faire vibrer les murs du Moulin à Tan !

Nous sommes ravis d’accueillir l’ensemble vocal Saoudara de Strasbourg, dirigé par Isabelle Marx avec lequel les ateliers vocaux de Do Dièse dirigés par Nathalie Lechevallier se rassemblent en cette occasion pour célébrer la vie, le partage, l’amitié avec des voix qui ne se ressemblent pas mais s’accordent… .

Cravant-les-Côteaux 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 01 68 93

English :

Two choirs, two cities, two styles, one evening to rock the walls of the Moulin à Tan!

The Saoudara vocal ensemble from Strasbourg, directed by Isabelle Marx, with whom the Do Dièse vocal workshops, directed by Nathalie Lechevallier, are joining forces for this occasion.

German :

Zwei Chöre, zwei Städte, zwei Stile, ein Abend, um die Mauern der Moulin à Tan in Schwingung zu versetzen!

Das Vokalensemble Saoudara aus Straßburg unter der Leitung von Isabelle Marx, mit dem sich die von Nathalie Lechevallier geleiteten Vokalworkshops von Do Dièse zu diesem Anlass zusammenfinden.

Italiano :

Due cori, due città, due stili, una sola serata per scuotere le pareti del Moulin à Tan!

L’ensemble vocale Saoudara di Strasburgo, diretto da Isabelle Marx, e i laboratori vocali Do Dièse, diretti da Nathalie Lechevallier, uniranno le forze per l’occasione.

Espanol :

Dos coros, dos ciudades, dos estilos, ¡una noche para hacer vibrar las paredes del Moulin à Tan!

El conjunto vocal Saoudara de Estrasburgo, dirigido por Isabelle Marx, y los talleres vocales Do Dièse, dirigidos por Nathalie Lechevallier, unirán sus fuerzas para la ocasión.

L’événement Concert À Choeur Ouvert par Do Dièse Cravant-les-Côteaux a été mis à jour le 2025-10-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme