Concert « A chœurs croisés » Eglise de Montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais

Concert « A chœurs croisés » Samedi 20 septembre, 18h00 Eglise de Montbrun-Lauragais Haute-Garonne

Réservation demandée et conseillée : tarif de 10€; enfants de moins de 15 ans gratuit

Quatre voiles et un moulin, Quatre chœurs et un concert.

Réunis par la passion du chant et la communion des voix a cappella dont la remarquable pureté résonne pleinement sous les voûtes de l’église de Montbrun-Lauragais, quatre chœurs sous la direction de professionnels reconnus vont interpréter, tour à tour et en commun en polyphonie croisée dans l’église, des œuvres sur un répertoire allant de la Renaissance au XXe siècle.

Cantu di luna : Chants corses, Directeur artistique Serge CALMUS

Ad Vocalys : « La Sestina » de Claudio Monteverdi avec accompagnement continuo, sous la Direction de Dominique ROLS

Ensemble Jeux d’eau : « Magnificat à 6 voix » de Claudio Monteverdi avec accompagnement continuo, sous la Direction de Mariano SANS

2T3M [2 temps-3 mouvements] : Oeuvres vocales contemporaines de tous horizons (Bonfa, Giardini, Idir, Llach, Ravel, Vila lobos), sous la Direction de Cathy TOGNAN

Eglise de Montbrun-Lauragais place René Hebrard, 31450 Montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie

Dans le cadre de la fête du moulin à vent, Ad Vocalys donne rendez-vous aux amateurs de polyphonies à la croisée d’époques et d’atmosphères musicales sublimes au travers d’un concert avec 4 chœurs concert moulin à vent

