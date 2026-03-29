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[Concert] À CHOEURS OUVERTS, La Trinité, La Trinité

[Concert] À CHOEURS OUVERTS, La Trinité, La Trinité

[Concert] À CHOEURS OUVERTS, La Trinité, La Trinité dimanche 29 mars 2026.

Lieu : La Trinité

Adresse : Nord Martinique

Ville : 97220 La Trinité

Département : Martinique

Début : dimanche 29 mars 2026

Fin : lundi 30 mars 2026

Tarif : Entrée libre / Plus d'infos : 0596 58 20 12

[Concert] À CHOEURS OUVERTS Dimanche 29 mars, 17h00 La Trinité Martinique

Entrée libre / Plus d’infos : 0596 58 20 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T23:00:00+02:00 – 2026-03-30T05:59:00+02:00
Fin : 2026-03-29T23:00:00+02:00 – 2026-03-30T05:59:00+02:00

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique
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