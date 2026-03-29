[Concert] À CHOEURS OUVERTS, La Trinité, La Trinité

[Concert] À CHOEURS OUVERTS Dimanche 29 mars, 17h00 La Trinité Martinique

Entrée libre / Plus d’infos : 0596 58 20 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T23:00:00+02:00 – 2026-03-30T05:59:00+02:00

Fin : 2026-03-29T23:00:00+02:00 – 2026-03-30T05:59:00+02:00

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique

Rejoignez-nous pour un moment musical convivial et participatif à la Maison de la Culture Armand NICOLAS