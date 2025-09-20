Concert à Cholet : Vivaldi, Mozart, Tchaïkovski… Les Grands Classiques & Queen église saint-pierre Chemillé-en-Anjou

Concert à Cholet : Vivaldi, Mozart, Tchaïkovski… Les Grands Classiques & Queen église saint-pierre Chemillé-en-Anjou samedi 20 septembre 2025.

Concert à Cholet : Vivaldi, Mozart, Tchaïkovski… Les Grands Classiques & Queen église saint-pierre Chemillé-en-Anjou Samedi 20 septembre, 19h00 Tarifs : 30 € Catégorie Prestige – placement privilégié proche des artistes · 25 € Catégorie Essentielle – au centre de la salle · Réduction 5 € pour 12-25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents, PMR · Gratuit -12 ans · Billetterie en ligne ou téléphone

Ensemble Musicâme France vous invite à un voyage musical unique, de Vivaldi à Queen, entre classique, opéra, tango et musiques populaires réinventées. Un concert lumineux, intense et plein d’émotion.

L’Ensemble Musicâme France, composé d’un quatuor à cordes et d’une flûte solo, réunit des musiciens issus des plus prestigieuses formations françaises. Portés par une même passion, ils proposent des concerts où virtuosité, élégance et émotion se conjuguent pour offrir une expérience musicale inoubliable.

Laissez-vous emporter dans un voyage universel qui traverse les époques et les styles : de Vivaldi à Queen, de Verdi à Piazzolla, de Bach à Armstrong. Un programme lumineux et généreux, où les grands chefs-d’œuvre classiques rencontrent l’opéra, le tango moderne et les musiques populaires réinventées.

Une soirée d’exception qui révèle la musique dans toutes ses couleurs, entre puissance, délicatesse et émotion pure — idéale pour les amateurs de grands concerts et de moments suspendus.

Programme

J. Brahms : Danse hongroise n°5

F. Kreisler : Prélude & Allegro

C.P.E. Bach : Concerto pour flûte en Ré mineur – Andante & Allegro Molto

P. Sarasate : Airs bohémiennes

F. Mercury / Queen : We Are the Champions

J.S. Bach : Aria

A. Piazzolla : Libertango

P.I. Tchaïkovski : Valse de La Belle au bois dormant

G. Verdi : Fantaisie sur l’opéra La Traviata

L. Armstrong : What a Wonderful World

A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – “L’Hiver”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00.000+02:00

https://musicamefrance.com/concert/concert-a-cholet-les-rencontres-musicame/ 07.49.97.97.08

église saint-pierre 2 rue saint-pierre 49300 cholet Chanzeaux Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire