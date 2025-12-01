Concert A Christmas Eve Noël à Chartres 2025

29 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Au cœur de l’hiver, les chanteurs du Magali Lange Trio Vocal, accompagnés de leur pianiste, entonnent leurs chants pour faire vivre à chacun un Noël inoubliable.

De Noël Blanc à Douce Nuit en passant par Carol of the Bells, Have a Merry Christmas ou Vive le Vent… Chants de Noël américains et français traditionnels, Gospel, pour un moment hors du temps. Avec Magali Lange (soprano), Erwan Piriou (basse), Marie Favier (mezzo) et Stéphane Lemaire (pianiste). Par l’Association L’Aube d’un Soir , un événement organisé par la Ville de Chartres. 7 .

29 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

In the heart of winter, the singers of the Magali Lange Trio Vocal, accompanied by their pianist, sing their carols to give everyone an unforgettable Christmas.

German :

Im Herzen des Winters stimmen die Sänger des Magali Lange Trio Vocal, begleitet von ihrem Pianisten, ihre Lieder an, um jedem ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bescheren.

Italiano :

Nel cuore dell’inverno, i cantanti del Magali Lange Trio Vocal, accompagnati dal loro pianista, intonano i loro canti per regalare a tutti un Natale indimenticabile.

Espanol :

En pleno invierno, los cantantes del Magali Lange Trio Vocal, acompañados por su pianista, entonan sus villancicos para regalar a todos una Navidad inolvidable.

L’événement Concert A Christmas Eve Noël à Chartres 2025 Chartres a été mis à jour le 2025-11-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES