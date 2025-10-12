Concert A Coeur Joie Église Saint-Maurice Brabant-le-Roi

dimanche 12 octobre 2025.

Église Saint-Maurice 15 Rue Favarde Brabant-le-Roi Meuse

Gratuit

Dimanche 2025-10-12 15:00:00
fin : 2025-10-12

2025-10-12

Concert du groupe chorale A Coeur Joie . Groupe de qualité et d’expérience composé de 50 choristes connus dans toute la région.
Participation volontaire.Tout public
Église Saint-Maurice 15 Rue Favarde Brabant-le-Roi 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 72 78  mairie.brabant@wanadoo.fr

English :

Concert by the choral group A Coeur Joie . An experienced, quality group of 50 choristers known throughout the region.
Voluntary participation.

German :

Konzert der Chorgruppe A Coeur Joie . Qualitativ hochwertige und erfahrene Gruppe aus 50 Chorsängern, die in der ganzen Region bekannt sind.
Freiwillige Teilnahme.

Italiano :

Concerto del gruppo corale A Coeur Joie . Un gruppo esperto e di qualità, composto da 50 coristi conosciuti in tutta la regione.
Partecipazione volontaria.

Espanol :

Concierto del grupo coral A Coeur Joie . Un grupo experimentado y de calidad formado por 50 coralistas conocidos en toda la región.
Participación voluntaria.

