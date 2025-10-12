Concert A Coeur Joie Église Saint-Maurice Brabant-le-Roi
Concert A Coeur Joie Église Saint-Maurice Brabant-le-Roi dimanche 12 octobre 2025.
Concert A Coeur Joie
Église Saint-Maurice 15 Rue Favarde Brabant-le-Roi Meuse
Concert du groupe chorale A Coeur Joie . Groupe de qualité et d’expérience composé de 50 choristes connus dans toute la région.
Participation volontaire.Tout public
Église Saint-Maurice 15 Rue Favarde Brabant-le-Roi 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 72 78 mairie.brabant@wanadoo.fr
English :
Concert by the choral group A Coeur Joie . An experienced, quality group of 50 choristers known throughout the region.
Voluntary participation.
German :
Konzert der Chorgruppe A Coeur Joie . Qualitativ hochwertige und erfahrene Gruppe aus 50 Chorsängern, die in der ganzen Region bekannt sind.
Freiwillige Teilnahme.
Italiano :
Concerto del gruppo corale A Coeur Joie . Un gruppo esperto e di qualità, composto da 50 coristi conosciuti in tutta la regione.
Partecipazione volontaria.
Espanol :
Concierto del grupo coral A Coeur Joie . Un grupo experimentado y de calidad formado por 50 coralistas conocidos en toda la región.
Participación voluntaria.
