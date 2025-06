Concert à Cornac à La Carnacopia Rockrevival Cornac 18 juillet 2025 19:00

Lot

Concert à Cornac à La Carnacopia Rockrevival Cornac Lot

Venez fêter l’arrivée de l’été en musique à Cornac

Groupe Rock US et British Rockrevival

Food trucks tapas and drinks

Cornac 46130 Lot Occitanie

English :

Celebrate the arrival of summer with music in Cornac

US and British Rockrevival bands

Food trucks tapas and drinks

German :

Feiern Sie die Ankunft des Sommers mit Musik in Cornac!

US- und British Rockrevival-Band

Food Trucks Tapas und Getränke

Italiano :

Venite a festeggiare l’arrivo dell’estate con la musica in Cornac

Band di rockrevival statunitense e britannico

Camion di cibo, tapas e bevande

Espanol :

Ven a celebrar la llegada del verano con música en Cornac

Banda de rockrevival estadounidense y británica

Food trucks tapas y bebidas

